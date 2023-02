Ex-werknemer verduisterde jarenlang 10 miljoen euro van FN Herstal

Interne audits hebben een heel systeem van verduistering aan het licht gebracht. De verduistering was al jaren aan de gang en aan het hoofd van het systeem stond de medewerker van de aankoopafdeling.

Een woordvoerder van FN Herstal bevestigt de informatie aan Sudinfo. “We hebben inderdaad een persoon geïdentificeerd die een systeem van verduistering en valse facturen had opgezet. Die persoon beheerde alles wat te maken had met de bevoorrading van het bedrijf, in de breedste zin van het woord en is vorige week ontslagen wegens wangedrag. Naar aanleiding daarvan hebben we een rechtstreeks een klacht ingediend bij een onderzoeksrechter”, klinkt het.