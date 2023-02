Witte Huis geschandaliseerd door recordwinst van 51 miljard euro van oliereus ExxonMobil: “Buitensporig”

De Amerikaanse oliereus boekte in 2022 een recordwinst van zo’n 51 miljard euro. Het Witte Huis is geschandaliseerd door die “buitensporige” winst.

ExxonMobil boekte in 2022 een winst van 55,7 miljard dollar (51,25 miljard euro), vooral gestuwd door de hoge olieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Een record, en meer dan het dubbele van de winst in 2021.

Het lijkt ook een extra argument voor veel regeringen om nieuwe overwinstbelastingen te heffen. ExxonMobil zei in het verleden al dergelijke belastingen “contraproductief” te vinden, en spande onlangs nog een rechtszaak aan tegen de Europese Unie voor net zo’n belasting. Het bedrijf sprak zich ook al meermaals uit tegen soortgelijke voorstellen in de Verenigde Staten, waar president Biden met de beschuldigende vinger naar de oliebedrijven wees toen de benzineprijzen in het land historisch hoog waren.

Het Witte Huis noemde het dinsdag “buitensporig” dat ExxonMobil een dergelijk record vestigt “nadat het Amerikaanse volk gedwongen werd om zulke hoge prijzen te betalen aan de pomp”. “Dit nieuws maakt nog eens duidelijk dat oliebedrijven over alles beschikken wat ze nodig hebben – recordwinsten en duizenden goedgekeurde maar ongebruikte vergunningen – om hun productie te verhogen, maar in de plaats daarvan kiezen om die winsten in de zakken van bestuurslui en aandeelhouders te laten stromen.”