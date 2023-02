Amerikaanse vrouw steelt voor 1,3 miljoen euro aan kip van school

Vera Liddell zou in totaal zo’n elfduizend dozen kippenvleugels onrechtmatig hebben gedeclareerd. In totaal zou ze in 19 maanden meer dan 1,3 miljoen euro hebben verduisterd, blijkt uit gerechtelijke documenten. Het feit dat de school in een achterstandswijk staat, maakt het extra pijnlijk voor de schoolleiding.

Ook het bedrijf waar de vrouw de producten inkocht was zich van geen kwaad bewust, omdat Liddell diegene was die verantwoordelijk was voor de inkoop van voedsel. De bedrijfsmanager rook pas onraad toen hij onlangs de boeken doorlichtte, en erachter kwam dat het jaarlijkse budget met meer dan 350.000 euro was overschreden. Het viel hem op dat hij wel erg veel kippenvleugels verkocht, een product dat de school nooit eerder in zulke groten getale aanschafte. Wat de vrouw vervolgens met de gestolen producten deed, is niet bekend.