Hakim Ziyech doet een ‘Witselleke’: Marokkaan vliegt naar Parijs voor transfer, die in extremis (en op komische wijze) afspringt

Zowat alle Engelse en Franse media waren het erover eens: Ziyech zou voor zes maanden naar Parijs trekken, zonder aankoopoptie. Transferspecialiste Fabrizio Romano plaatste zelfs een tweet met zijn beruchte “Here we go”. Ziyech stapte ook op een vliegtuig naar Frankrijk.

Maar dan kwam er een kink in de kabel. De papieren om de huur te officialiseren moesten op tijd binnen zijn en dat bleek niet het geval. Volgens een Franse journalist stuurde Chelsea “drie keer de verkeerde documenten” naar Londen, terwijl L’Equipe meldde dat het computersysteem van de LFP (de Franse Pro League) crashte op deadline day.

Ziyech zat intussen te wachten in de kantoren van PSG. Vergelijkbaar met Axel Witsel in 2016. De Rode Duivel zat toen urenlang in Turijn om uiteindelijk te horen te krijgen dat Zenit geen vervanger had gevonden en de transfer niet doorging.

De clubs onderzoeken nu of er nog een oplossing mogelijk is. De FIFA is in het verleden resoluut geweest met het handhaven van de transferdeadline. Zo zag David de Gea in 2015 een transfer van Manchester United naar Real Madrid in het water vallen doordat het papierwerk te laat was ingeleverd. In 2017 ging het om diezelfde reden mis bij de transfer van Yannis Salibur van Guingamp naar Hull City.

PSG zou alvast naar beroep aantekenen in de hoop de deal alsnog rond te krijgen.

