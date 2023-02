Omstreden Franse rusthuisketen Orpea vindt overnemer

Het is al een jaar onrustig bij Orpea. In januari vorig jaar verscheen het boek ‘Les fossoyeurs’ (‘De Doodgravers’, red.) van journalist Victor Castanet. Daarin is sprake van rantsoenering, ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen. Ook financieel bleek de groep er slecht aan toe, met een schuldenberg van 9,5 miljard euro.

Nu is er dus een overnemer gevonden, en komt er herstructurering van de schulden. Een groep investeerders geleid door Caisse des Depots et Consignations – een investeringsgroep in handen van de Franse overheid – neemt de controle over. Daarbij wordt voor 3,8 miljard euro aan schulden omgezet in kapitaal en komt er ook een kapitaalinjectie van 1,55 miljard euro.

Na afloop zullen CDC en co meer dan 50 procent van de aandelen van de groep in handen hebben. Orpea baat honderden rusthuizen uit in Frankrijk en elders in de wereld, ook in België.