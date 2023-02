Oprichter BMW Jorssen sterft onverwacht: “Als je van iets droomt, moet je ervoor gaan, dat heeft Willy wel bewezen”

Antwerpen

Met het onverwachte overlijden van Willy Jorssen (88) verdwijnt er een bekende naam uit de geschiedenis van de Antwerpse autowereld. Tot op de dag van vandaag is BMW Jorssen, ook bij liefhebbers van andere automerken, een begrip. Willy Jorssen begon in 1961 in Antwerpen met het verdelen van het Duitse automerk. De verkoop van een paar kleine Isetta’s en BMW’s 700 groeide uit tot een familiebedrijf met vierhonderd werknemers.