Trump mogelijk alsnog vervolgd voor zwijggeld aan pornoactrice: “Nooit een affaire gehad met die paardenkop”

In de VS moet een grand jury uitmaken of Donald Trump alsnog wordt aangeklaagd in de zaak rond Stormy Daniels. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 zou Trump 130.000 dollar van zijn campagnegeld hebben gebruikt als zwijggeld voor de pornoactrice, met wie hij naar verluidt een affaire had. De openbaar aanklager in Manhattan wil de ex-president nu vervolgen wegens fraude.

“Moord en misdaad nemen toe als nooit tevoren in New York City, maar de radicaal linkse aanklager van Manhattan heeft naar de fake news media gelekt dat ze nog doorgaan met die bullshit met Stormy ‘Paardenkop’ Daniels!”

Donald Trump reageert op zijn eigen berichtendienst Truth Social in zijn eigen stijl op het nieuws dat Alvin Bragg, de openbaar aanklager van Manhattan, een grand jury heeft samengeroepen in de zaak rond Stormy Daniels. Een grand jury in de Verenigde Staten is een jury die moet beslissen of het bewijs dat een aanklager tegen een verdachte heeft verzameld, volstaat om die verdachte ook effectief te vervolgen. Anders gezegd: Bragg wil Trump aanklagen, zes jaar na datum.

De zaak dateert uit 2016, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen die Donald Trump zou winnen. In die periode betaalde Michael Cohen, toen advocaat en fixer voor Trump, 130.000 dollar (120.000 euro) aan Stormy Daniels – echte naam: Stephanie Clifford –om te voorkomen dat ze bekend zou maken dat ze tien jaar eerder een affaire had met de toenmalige tycoon. Als Cohen die betaling deed in opdracht van Trump, zoals hij later zou verklaren, dan pleegde Trump een inbreuk op de Amerikaanse wetten rond partijfinanciering.

Seks, met tegenzin

Het is lang niet zeker of er in deze zaak een officiële aanklacht komt tegen de voormalige president, laat staan dat hij veroordeeld wordt. Het wordt wellicht moeilijk om te bewijzen dat Trump inderdaad iets te maken had met de gemaakte betaling, ook al beweert Cohen van wel. Anderzijds: in zijn boek Untouchable, dat dinsdag verscheen, schrijft juridisch analist Elie Honig dat New Yorkse aanklagers in 2018, toen ze Cohen vervolgden, ook substantieel bewijs hadden verzameld tegen Trump. Maar hem vervolgden ze niet omdat zittende presidenten niet aangeklaagd kunnen worden. Toen hij in 2021 aftrad, vervolgden ze hem opnieuw niet, omdat de inbreuk “triviaal” leek in vergelijking met andere gebeurtenissen, met name de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Nu wordt hij dus mogelijk alsnog vervolgd.

In haar memoires uit 2018 beschrijft Daniels hoe ze Trump in 2006 op een golftoernooi ontmoet. Ze wordt uitgenodigd in zijn suite en heeft – met tegenzin, schrijft ze – seks met hem. Ze beschrijft die daad, en het lichaam van de zakenman, tot in het grootste detail. Trump ontkent dat hij met haar sliep. “Nooit een affaire gehad”, schrijft hij deze week, in kapitalen, in de post waarin hij Daniels “paardenkop” noemt. In elk geval is de korte ontmoeting met de vrouw, zestien zomers geleden, er een die hem lang blijft achtervolgen.