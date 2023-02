Pukkelpop pakt groots uit met eerste naam: Billie Eilish is headliner op vrijdag

Pukkelpop heeft een nieuwe manier gevonden om namen te lossen. Maar de eerste act van 2023 is nu bekend, en het is een dikke vis: de Amerikaanse Billie Eilish.

Zaterdag dook er plots een bericht op in Het Belang van Limburg: een grote container met televisieschermen en een aflopende klok stond plots opgesteld tussen Quartier Bleu en het Molenpoortplein in Hasselt. Ook duidelijk te zien: het logo van Pukkelpop.

De countdown bereikte woensdag om 11 uur het nulpunt, en zo werd de eerste naam van Pukkelpop 2023 bekend: Billie Eilish. Ze zal optreden in Kiewit op vrijdag 18 augustus.

In 2019 stond de Amerikaanse ook op de wei in Kiewit. Toen ze werd aangekondigd, reageerden veel jongeren enthousiast, de oudere generatie kende haar toen nog niet goed. Haar show op Pukkelpop werd echter een overrompeling. Ze verhuisde van de Dance Hall naar het hoofdpodium, waar iedereen – jong én oud – Eilish aan het werk wilde zien. De emoties bij het jonge publiek laaiden hoog op. Nu is ze 21, toen 17: de jongste headliner ooit op het festival.

De emoties laaiden hoog op bij de eerdere passage van Billie Eilish.

Achteraf sprak Chokri Mahassine van een moment dat vergelijkbaar was met Nirvana op Pukkelpop. Eilish gaat nu de wereld rond onder de noemer ‘Happier than ever’. Heel veel fans zullen inderdaad happy zijn, duh. De passage op Pukkelpop 2023 is haar enige in België.

Opmerkelijk: de eerste naam van Pukkelpop valt vroeg dit jaar (normaal komt een eerste lading in maart) en het is maar één naam. Maar, zo melden ze bij het festival: “Donderdag en vrijdag worden in dezelfde container ook om 11 uur enkele belangrijke namen voor Pukkelpop aangekondigd. De startdatum van de ticketverkoop volgt binnenkort.”

Pukkelpop vindt dit jaar plaats van donderdag 17 augustus tot en met zondag 20 augustus.