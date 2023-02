Raketaanval op Turkse legerbasis in Irak

In het noorden van Irak zijn woensdag acht raketten afgevuurd op de Turkse legerbasis Zilkan, in de provincie Ninawa. Dat melden de antiterreurdiensten van de Koerdische Autonome Regio. Twee projectielen kwamen neer binnen de basis, maar slachtoffers zijn er daarbij niet gevallen.

Turkije beschikt al 25 jaar over tientallen militaire stellingen in het noorden van Irak, en dan voornamelijk in Iraaks-Koerdistan, dat geen andere keuze heeft dan die aanwezigheid te tolereren. Het Turkse leger voert in de regio een verbeten strijd tegen de Turks-Koerdische rebellen van de Koerdische Arbeiderspartij PKK, die door Turkije en het Westen als “terroristische” groepering wordt aangemerkt.

In juli werden bij artillerieaanvallen op een recreatiegebied in Koerdistan nog negen burgers gedood, voornamelijk Iraakse toeristen uit het zuiden en het centrum van het land.