Omstreden kardinaal die jaar in cel zat voor kindermisbruik ligt opgebaard in Sydney, bonte wimpels voor slachtoffers

De kist met het lijk van de omstreden Australische kardinaal George Pell is opgebaard in St. Mary’s Cathedral in Sydney. Pell, die drie weken geleden in Rome stierf, was de hoogste geestelijke in de geschiedenis van de Katholieke Kerk die wegens kindermisbruik veroordeeld werd. In 2020 werd hij echter in beroep vrijgesproken en uit de gevangenis vrijgelaten, nadat hij ongeveer dertien maanden had vastgezeten.