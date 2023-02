Inflatie in eurozone daalt voor derde maand op rij

De inflatie in de eurozone blijft torenhoog, maar zit wel in dalende lijn. Dat blijkt uit de snelle raming van de Europese statistiekdienst Eurostat voor januari.

Eurostat becijferde de stijging van de levensduurte op 8,5 procent op jaarbasis. In december was dat nog 9,2 procent. Sinds de piek van 10,6 procent in oktober is de inflatie aan het afkoelen. In vergelijking met de voorgaande maand, was er sprake van een negatieve inflatie (-0,4 procent).

Vooral de energieprijzen blijven de inflatie aanjagen. Energie werd in januari, tegenover een jaar eerder, 17,2 procent duurder. In december was er hier nog een plus van 25,5 procent. Ook voeding, alcohol en tabak zijn fors duurder geworden: +14,1 procent en een grotere toename dan in december. Voorts tekenden industriële goederen 6,9 procent inflatie op en diensten 4,2 procent.

Voor België staat 7,5 procent inflatie op. Eurostart hanteert evenwel een andere berekeningwijze voor de inflatie. Het Belgische statistiekbureau Statbel communiceerde begin deze week een inflatie van 8,05 procent voor januari, tegenover 10,35 procent in december.