Nog eens vier jaar cel voor Sekkaki: zelfs vanuit zijn Marokkaanse cel stuurde crimineel bende aan

Ashraf Sekkaki zit al sinds 2009 opgesloten in Marokko. Hij werd daar opgepakt nadat hij die zomer met een helikopter ontsnapt was uit de gevangenis van Brugge. — © RR

Ashraf Sekkaki zit al sinds 2009 opgesloten in Marokko. Hij werd daar opgepakt nadat hij die zomer met een helikopter ontsnapt was uit de gevangenis van Brugge. Zijn opsluiting heeft hem er volgens de openbare aanklager er niet van weerhouden om zijn criminele activiteiten gewoon voort te zetten.

Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor Saïda B. (43) uit Oud-Turnhout. Die laatste is getrouwd met de Nederlander Douwe V., de voormalige eigenaar van de Hasseltse discotheek Versuz en de voormalige Antwerpse discoboot Diamond Princess. Saïda B. was tegelijk volgens islamitisch recht getrouwd met Sekkaki. De procureur omschrijft haar als zijn “rechterhand” en “link met de buitenwereld”.

Saïda B., haar broer Hakim (39), Nasim T. (40) en Yasser R. zouden volgen de procureur geld hebben overgeschreven naar de cipiers die Sekkaki bewaken in de Marokkaanse gevangenis. Met die betalingen kocht hij zich een voorkeursbehandeling, waardoor hij een gsm in zijn cel mocht houden en op voorhand op de hoogte werd gebracht van celcontroles.

Verzekering oplichten

Sekkaki en Saïda B. zouden in afgeluisterde gesprekken ook overlegd hebben hoe ze cipiers konden chanteren en onder druk konden zetten. Saïda B. had Sekkaki ook geholpen om via Nasim T. illegale gelden wit te wassen. Het zou om drie bedragen gaan voor in totaal ruim 40.000 euro. De twee mannen worden ook vervolgd omdat ze de verzekering van Nasim T. wilden oplichten met een valse aangifte over een woninginbraak. Ze wilden geld trekken voor schade die er niet was.

De correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeelt Sekkaki nu voor zijn aandeel in de feiten tot vier jaar cel. De rechtbank beval ook de onmiddellijke aanhouding van de in Marokko opgesloten criminelen. Zijn rechterhand Saida B. werd veroordeeld tot twee jaar met uitstel. Haar broer komt er vanaf met een jaar met uitstel. Gangster Quincy S.G., berucht omdat hij ooit onderschept werd met een geladen kalasjnikov in zijn auto, wordt voor zijn aandeel veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Farid D.C. werd veroordeeld tot 40 maanden celstraf. Yasser R. werd over de hele lijn vrijgesproken.(jvda, blg)