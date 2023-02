Werkloosheid in eurozone blijft uiterst laag

De werkloosheid in de eurozone is in december geland op een werkloosheidsgraad van 6,6 procent. Het cijfer blijft zo op het peil van november, zo meldt de Europese statistiekdienst Eurostat. De werkloosheidsgraad noteert al enkele maanden op het laagste niveau ooit.

Het cijfer voor november ligt nu een tikkeltje hoger dan eerder gedacht. Een maand geleden was er sprake van 6,5 procent werkloosheid in november en oktober. Maar met 6,6 procent is het cijfer nog steeds het laagste ooit sinds de komt van de euro.

In de hele Europese Unie is er 6,1 procent werkloosheid, net als in november. De EU telde in december 13,15 miljoen werklozen, van wie 11,05 miljoen in de landen van de Europese eenheidsmunt. Onder hen respectievelijk 2,9 miljoen en 2,3 miljoen jongeren (-25 jaar). De jongerenwerkloosheidsgraad bleef in de eurozone stabiel op 14,8 procent.