Na gebroken neus na kopstoot makelaar, nu weer hommeles na uithaal van boze speler door gemiste transfer: “Ze tonen nul respect!”

Het is altijd wel iets bij Rayo Vallecano. Met ‘dank’ aan de excentrieke voorzitter Raul Martin Presa. Op transfer deadline day was het opnieuw van dat.

Rayo is eigenlijk best goed bezig dit seizoen, met een zevende plaats na negentien speeldagen. Maar middenvelder Pathe Ciss had gerekend op een wintertransfer naar Olympique Lyon. De Senegalees was persoonlijk rond met de Franse club en ook Rayo leek akkoord te gaan met het voorstel: 6 miljoen euro plus 5 miljoen in bonussen.

Ciss was klaar om naar Frankrijk te vliegen, tot Rayo in extremis 1 miljoen extra zou gevraagd hebben. Resultaat: geen overeenkomst met Lyon, transfer in het water.

“Ze zijn weer eens egoïstisch geweest”, sakkerde de middenvelder bij het buitenrijden van het oefencomplex van Rayo dinsdagavond in een uithaal naar het bestuur. “Ze hebben zich heel slecht gedragen. Ze denken alleen aan hun eigen belangen, zijn onverantwoord en tonen nul respect. Daarom is er van de transfer niets in huis gekomen. Of het aan de voorzitter lag? Zoals altijd.”

Voorzitter Presa is een apart figuur en wordt gehaat binnen zijn eigen club. De supporters van Rayo vragen elke wedstrijd om zijn vertrek. Afgelopen zomer kreeg Presa nog een kopstoot te verwerken van de makelaar van Raul de Thomas, nadat hij de man zelf een klap in het gezicht gegeven zou hebben tijdens de onderhandelingen over een transfer. Desondanks tekende de spits.

Nu maakte Presa er zich vanaf met: “Er werd geen akkoord bereikt voor de transfer van Ciss. Rayo moet zijn belangen dan ook verdedigen.”