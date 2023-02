Hij blonk er vroeger in uit, maar lijkt nu hopeloos achter te lopen: Trump zoekt nog veel geld voor campagne

Het lukt Donald Trump maar niet om voldoende geld in te zamelen voor zijn presidentscampagne. Met slechts 9,5 miljoen dollar sinds 15 november 2022 loopt hij ver achter op de andere kandidaten. Geen goed nieuws, want dat geld is cruciaal als Trump een grote campagne wil kunnen voeren. Al heeft hij nog een belangrijke troef die hij binnenkort kan uitspelen.