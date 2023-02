Doek valt voor Noorse luchtvaartmaatschappij Flyr

Flyr vloog nog maar sinds midden 2021. Volgens het persagentschap Reuters had de maatschappij in november al laten weten dat ze extra geld nodig had om de winter te kunnen overleven, maar werd toen maar de helft van het benodigde bedrag gevonden. De voorbije dagen slaagde Flyr er niet in 330 miljoen Noorse kronen (30 miljoen euro) vers geld te vinden, schrijft Reuters nog.

“Flyr had geen succes met het nieuwe financieel plan en het bestuur kwam dinsdagavond tot de conclusie dat er geen alternatieven zijn om de activiteiten te kunnen voortzetten”, zo staat ook op de website van de Noorse maatschappij. “Woensdag zal het faillissement aangevraagd worden.”

Flyr, met als basis Oslo, vloog met twaalf geleasede Boeing-vliegtuigen naar bestemmingen in Noorwegen en in Europa. Het startte in de lente van vorig jaar ook met vluchten van en naar Brussels Airport, maar de voorbije weken vloog Flyr al niet meer op de route, zegt woordvoerster Nathalie Pierard van Brussels Airport.