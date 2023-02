Dit zijn de gezichten van de antibeweging

Een bestuur of koepelorganisatie is er niet van de antibeweging. Wel zijn er een aantal figuren die elk op hun manier die beweging organiseren of inspireren.

De organisator

Sarah Melis. — © BELGA

- In de herfst van november 2021 organiseerde ze in Brussel nog de meest succesvolle betoging tegen de coronamaatregelen, met 35.000 mensen op straat. Zondag is Sarah Melis (22) opnieuw de organisator, deze keer om te protesteren tegen de hoge inflatie, de hoge energieprijzen en de Europese Unie. Zij is het gezicht van de vereniging Samen voor Vrijheid en is nauw verbonden met de identitaire vereniging Feniks, een afscheuring van Schild en Vrienden.

De econoom

Brecht Arnaert. — © IF

- Macrotrends heet het beleggersplatform van de West-Vlamingen Brecht Arnaert (41). Daarin geeft hij naar eigen zeggen “controversiële” beleggingsadviezen. Hij woont in Spanje, waar hij volgens zijn website als “monetair expert” verbonden is aan de Universidad Rey Juan Carlos in Madrid. Tegelijk schrijft hij teksten over het katholieke geloof en organiseerde hij onder meer een zogenaamde Dissidenten-BBQ, waarin hij de tegenbeweging probeerde samen te brengen.

De cafébaas

Hans Blanckaert. — © mvn

- Tijdens de coronacrisis organiseerde Hans Blanckaert (51) vanuit zijn café in Brugge, Kingsclub, het West-Vlaamse protest tegen de “ondemocratische” maatregelen. Dat deed hij onder de naam Belgians for Freedom. Die vereniging bestaat nog steeds en is sindsdien extremer geworden. Blanckaert geeft via sociale media onder meer sessies over de wettelijke mogelijkheden om uit de staat te stappen.

De ideoloog

Mattias Desmet. — © Simon Mouton

- Tegen Mattias Desmet (47), professor psychologie, lopen op dit moment twee interne onderzoeken aan de Universiteit Gent. Eén commissie screent zijn lesmateriaal en andere commissie onderzoekt zijn wetenschappelijke integriteit. De aanleiding is een toer die hij in de Verenigde Staten heeft gedaan, waarbij hij interviews gaf aan controversiële mediakanalen en complotdenkers. Al sinds de coronacrisis is Desmet de ideoloog van de tegenbeweging. Aan de basis ligt zijn wetenschappelijk werk over het ontstaan van totalitaire regimes en vooral de parallellen die hij maakte met de coronaperiode. Hij laat zichzelf ook graag zien op die evenementen, onder meer de Dissidenten-BBQ van vorige zomer.

De rechts-extremist

Tomas Boutens. — © rr

- Van de rechts-extremistische groepen in de tegenbeweging is Project Thule de bekendste. De oprichter is de ex-militair Tomas Boutens (41). Hij is eerder veroordeeld voor zijn plannen om met de vereniging Bloed Bodem Eer Trouw (BBET) een gewapende coup te plegen. Enkele maanden geleden heeft hij het voorzitterschap van Project Thule doorgegevenaan Stan Van Meerhaeghe (42), maar hij blijft wel het gezicht ervan. Ook Rob Verreycken (52) is aan Project Thule verbonden. Hij kwam afgelopen zomer nog in het nieuws als organisator van het rechts-extremistische muziekfestival Frontnacht, dat uiteindelijk werd verboden.