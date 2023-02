Verdachte (31) van moorden op drie bejaarde vrouwen in Duitsland opgepakt

In Duitsland is woensdag een verdachte opgepakt na de gewelddadige dood van verscheidene senioren in de regio Schwäbisch Hall in het zuidwesten van het land. Het gaat om een 31-jarige Serviër, die een 77-jarige en 89-jarige vrouw om het leven zou hebben gebracht en ook verdacht wordt van een roofoverval waarbij een 83-jarige man met een vuurwapen bedreigd werd, zo deelden de speurders in Schwäbisch Hall mee.

De 89-jarige vrouw werd vorige week dood aangetroffen in haar appartement in Michelbach an der Bilz. De politie heropende naar aanleiding daarvan het onderzoek naar de dood van de 77-jarige vrouw in december vorig jaar. Zij werd levenloos aangetroffen in haar appartement in de stad Schwäbisch Hall, bij Stuttgart. De politie gaat ervan uit dat beiden vermoord werden.

De speurders onderzoeken of de vermoedelijke seriemoordenaar mogelijk nog andere misdaden pleegde, onder meer in verband met de dood van een 94-jarige vrouw wier lichaam in oktober 2020 in Schwäbisch Hall werd teruggevonden. Haar overlijden bleef tot dusver onopgehelderd en de politie denkt nu dat zij ook om het leven werd gebracht.

De speurders zagen parallellen tussen de drie zaken en kregen argwaan, onder meer omdat de slachtoffers drie oudere vrouwen uit dezelfde regio waren.