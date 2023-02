Amper 18-jarige Enzo Geerts maakt profdebuut bij Jong PSV: “Dit betekent nog niets, nu gaat alles pas beginnen voor mij”

Vlaams-Brabant telt een nieuwe profvoetballer. De 18-jarige Enzo Geerts uit Keerbergen maakte onlangs zijn debuut in het profvoetbal bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse. De jeugdinternational viel in tegen Den Bosch en VV Venlo en mocht maandag zelfs starten tegen Willem II.

Geerts is een middenvelder, die op zijn zesde begon te voetballen bij KSC Keerbergen. Na een halfjaar werd hij al overgenomen door Lierse. Nadien ging het naar KV Mechelen, waar hij tot de U13 aan de slag was. Vanaf dan koos hij voor PSV Eindhoven, waar hij op het middenveld wordt uitgespeeld. Zijn trainers zijn niet de eersten de besten, het zijn ex-spelers Adil Ramzi en Theo Lucius.

“Deze voorbije wedstrijden betekenen nog niets, nu gaat alles pas beginnen voor mij”, zegt Geerts, die in de zomer in Eindhoven een contract tekende tot 2025. “Ik had niet verwacht om na drie matchen bij Jong PSV én in te vallen én een basisplaats te krijgen. Het voornaamste is nu om in groep veel te leren. Op voetballend vlak lukt het voorlopig wel, al moet ik soms wel gewezen worden op bepaalde verdedigende taken.”

Johan Bakayoko

De 18-jarige woon sinds kort op zichzelf in een flat met uitzicht op het vermaarde Philips Stadion. “Van de U18 van PSV heb ik nu dus de stap gezet naar Jong PSV. Als jonge veulens spelen we tegen sterke eerste ploegen zoals Heracles, PEC Zwolle en De Graafschap. Ik hoop in eerste instantie op zo veel mogelijk minuten. Op langere termijn hoop ik te kunnen doorschuiven naar de eerste ploeg. Ik speel hier met stuk voor stuk enorm klassevolle spelers, zoals onder anderen landgenoot en jeugdinternational Johan Bakayoko, die zelfs werd gelinkt aan PSG. Ik speelde ook al tegen international Davy Pröpper en Siem de Jong, broer van Luuk die sinds vorig seizoen bij PSV speelt.”