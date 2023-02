Dollekoeienziekte aangetroffen op Nederlandse boerderij

Op een boerderij in Nederland is bij een dode koe de dollekoeienziekte aangetroffen, meldt het Nederlandse ministerie van Landbouw. Het is nog niet bekend om welke variant van de ziekte het gaat en het ministerie wil ook niet zeggen waar de boerderij gelegen, maar volgens de krant De Telegraaf gaat het om een veehouder in Zuid-Holland.

De boerderij in kwestie is na de vondst door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geblokkeerd.

Minister Piet Adema heeft woensdagmiddag aan de Tweede Kamer gemeld dat de besmetting door middel van “actieve surveillance” is opgespoord. “Deze dodelijke ziekte tast het centrale zenuwstelsel van rundvee aan en wordt ook de gekkekoeienziekte genoemd. BSE kan tevens bij mensen de dodelijke hersenziekte Creutzfeldt-Jacob veroorzaken. Mensen kunnen besmet raken door het consumeren van producten afkomstig uit BSE-geïnfecteerde runderen.”

Er is een Europees monitoringsprogramma waarbij alle kadavers en alle in nood geslachte runderen in bepaalde risicogroepen worden getest op de aanwezigheid van BSE. “Het rund dat nu positief bevonden is, is door middel van deze actieve surveillance opgespoord. Het kadaver van het dier is na overlijden op het bedrijf aangeboden bij destructiebedrijf Rendac, waar het ook bemonsterd is.”

Niet in voedselketen

Het zieke rund is volgens Adema niet in de voedselketen terechtgekomen, en vormt daarom geen risico voor de voedselveiligheid. Het bedrijf van de houder van het positief bevonden geval is geblokkeerd. “Er wordt nu onderzocht om welke variant van BSE het gaat: een atypische of een klassieke variant. Een zogenaamde atypische variant kan sporadisch voorkomen bij oudere koeien, een soort ouderdom-BSE.”

De laatste keer dat in Nederland BSE werd aangetroffen was dat een ‘atypische variant’. De ‘klassieke variant’ is de variant die in 1986 voor het eerst gevonden werd in Groot-Brittannië. In Nederland zijn sinds 1997 zo’n 88 gevallen van klassieke BSE gevonden. Hergebruik van dierlijke eiwitten in diervoer was een belangrijke oorzaak van de verspreiding van klassieke BSE in rundvee.

“Daarop volgde een Europees verbod op het gebruik van diermeel in diervoeding voor runderen. NVWA voert momenteel een bron- en contactonderzoek uit. Hierbij worden nakomelingen, en dieren die hetzelfde voeder gehad hebben, en dieren die opgegroeid zijn met dit rund opgespoord gedood, getest op BSE en afgevoerd naar de destructie. In geval van de ‘atypische variant’ is daarmee deze positieve besmetting afgehandeld.”

De kans is “aanwezig” dat ook andere koeien hetzelfde voer hebben gegeten, aldus het ministerie. Wageningen BioVeterinary Research (WBVR) onderzoekt om welke variant het gaat.

In de jaren 90 van vorige eeuw ontstond een epidemie van de ziekte. De Europese Unie stelde dat de epidemie in 2006 op zijn retour was.