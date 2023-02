Kanaaltunnel kan voortaan tot duizend treinen per dag aan

Getlink, de exploitant van de Kanaaltunnel tussen Frankrijk en Groot-Brittannië, kan dankzij nieuwe technologie de capaciteit van de spoorlijnen verhogen. “Er kunnen nu tot duizend treinen per dag door de tunnel rijden”, zo heeft Getlink aangekondigd in een persbericht.

De nieuwe technologie verbetert de stabiliteit van het elektrisch netwerk, zeker op piekmomenten, klinkt het. Daardoor kan Eurotunnel, de Getlink-divisie die de tunnel beheert, tot zestien treinen tegelijkertijd (acht in elke richting) in de Kanaaltunnel toelaten. Tot nu toe waren dat er zes in elke richting.

De nieuwe uitrusting, geleverd door het Amerikaanse General Electric, is het resultaat van vijf jaar onderzoek en kostte 45 miljoen euro, aldus Getlink.

Het bedrijf wil al langer meer spooroperatoren aantrekken. De Kanaaltunnel wordt momenteel gebruikt door de Eurostar-hogesnelheidstreinen, door vrachttreinen en door de eigen shuttles die auto’s, vrachtwagens en bussen vervoeren tussen Frankrijk en Groot-Brittannië.

Getlink kondigde vorige week nog een recordomzet van 1,606 miljard euro aan in 2022. Het herstel na corona en de ingebruikname van de Eleclink-elektriciteitskabel die via de tunnel over de bodem van het Kanaal loopt, dreven de cijfers hoger.