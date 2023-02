Honderd illegale chalets en constructies moeten wijken voor natuurherstel: “Die mensen hebben nu slapeloze nachten”

Marc Serroyen kocht twee jaar geleden een chalet in de Kleine Netevallei in Retie. Ook hij kreeg een aanmaning tot herstel van zijn perceel. — © BERT DE DEKEN

Retie, Kasterlee, Zandhoven, Ranst

Het Departement Omgeving wil de natuur in de Kempense en Antwerpse valleien herstellen. Daarom kregen veertig eigenaars van chalets, vijvers en koterijen in de Vallei van de Kleine Nete in Retie en Kasterlee het bericht om hun percelen vrij te maken en illegale constructies weg te halen. In onder andere Zandhoven en Ranst staat het traject al verder, daar gaat het om zestig dossiers. Als de eigenaars niet gehoorzamen, worden ze in de rechtbank verwacht.