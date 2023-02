4.000 jaar oude rotsschilderingen ontdekt in Frankrijk

In het zuidoosten van Frankrijk zijn meer dan honderd rotsschilderingen die uit de nieuwe steentijd dateren en meer dan 4.000 jaar oud zijn. Een vondst van formaat, aldus de voorzitter van het Franse instituut Ipaam (Institut de préhistoire et d’archéologie Alpes-Méditerranée).

De 120 rotsschilderingen, die oorlogen en “gevechtstaferelen, chaos of begrafenissen” weergeven, dateren van 2.000 jaar voor onze jaartelling, van “het laatneolithicum en het prille begin van het bronzen tijdperk”, aldus Ipaam-voorzitter Claude Salicis. Hij bevestigde een bericht in de regionale krant Nice-Matin.

De site van Valdeblore, op een twintigtal kilometer van de duizenden rotsgravures van de Vallée des Merveilles, is “een ontdekking van groot belang in de streek want tot nu toe werden slechts twee van dit soort schilderingen in dit departement geïdentificeerd”, benadrukte Salicis.

De datering en echtheid van de schilderingen konden met een analyse van de gebruikte pigmenten achterhaald worden.

Twee judoka’s die in de omgeving wonen, ontdekten de rotsschilderingen in de zomer van 2022. De schilderingen bevinden zich in overhangende rotswanden op een klif die in 2017 van struikgewas ontdaan werd voor beklimmingen. “Het komt er nu op aan de schilderingen als erfgoed te beschermen”, aldus nog Salicis.

