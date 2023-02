Na verlies van drie vrienden wordt Tottenham-coach Antonio Conte nu ook fysiek getroffen: spoedoperatie om galblaas te verwijderen

© Action Images via Reuters

Tottenham-manager Antonio Conte wordt vandaag in Italië geopereerd om zijn galblaas te verwijderen. De 53-jarige Italiaanse coach kreeg de diagnose cholecystitis, een ontsteking van de galblaas, nadat hij onwel werd met ernstige buikpijn. De fysieke klachten komen er in een moeilijke periode waarin Conte op korte tijd drie goede vrienden verloor.

De volgende wedstrijd van Spurs is zondag thuis tegen Manchester City en het is hoogst onzeker of Conte dan aan de zijlijn zal staan. De club laat weten dat Conte zal terugkeren “na een periode van herstel. Iedereen bij de club wenst hem het beste”, aldus Tottenham.

Eind vorige week kreeg Conte buikpijn. De pijn verergerde dit weekend (Tottenham won in de FA Cup met 0-3 van Preston) en werd ondraaglijk toen hij nadien bij zijn familie in Turijn was.

Onderzoek bracht cholecystitis aan het licht, een ontsteking van de galblaas die vaak wordt veroorzaakt door galstenen. Een spoedoperatie was nodig.

Eén à twee weken herstellen

Assistent-manager Cristian Stellini leidt intussen de trainingen en de transferdossiers werden afgehandeld door voorzitter Daniel Levy en directeur Fabio Paratici en zijn team.

Het gaat om een routine-ingreep die meestal gebeurt via een kijkoperatie en de patiënt kan meestal nog dezelfde dag het ziekenhuis verlaten. Er is geen termijn gekleefd op de terugkeer van Conte, maar doorgaans kan een patiënt na een dergelijke operatie na één à twee weken zijn normale activiteiten hervatten. Conte zal in Italië herstellen.

Twee weken geleden verloor Conte nog met 4-2 van het City van Pep Guardiola. — © REUTERS

Drie goede vrienden verloren

De Italiaanse coach maakt een moeilijke periode door. Hij verloor op korte tijd drie goede vrienden en ex-collega’s: voormalig Juventus-teamgenoot Gianluca Vialli, die overleed na een lange strijd met alvleesklierkanker, Gian Piero Ventrone, Tottenham’s voormalige fitnesstrainer die in oktober plotseling overleed, en Sinisa Mihajlovic, die op 53-jarige leeftijd stierf na een lange strijd tegen kanker.