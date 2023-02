Zij werken met en voor de allerkleinsten in de jeugdzorg: “Hoe vroeger wij in actie schieten, hoe meer later leed mogelijk voorkomen wordt”

Zij zijn de mensen die het snelst bij gezinnen thuis komen als dingen beginnen fout te lopen. Tinne Vansand (49) en Ans Op de Beeck (48) werken voor één van de achttien Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) in Vlaanderen. Een heftige en intense job, maar de dramatische cijfers over het stijgende aantal jonge kinderen in de jeugdzorg bekijken zij niet enkel negatief. “Hoe vroeger wij in actie schieten, hoe meer later leed mogelijk voorkomen wordt.”