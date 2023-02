20 jaar na ramp met Columbia: het was de reis van hun leven, maar het werd uiteindelijk hun dood, terwijl er duizenden mensen op zaten te kijken

Het is inmiddels al twintig jaar geleden dat duizenden mensen naar de lucht zaten te staren toen de Columbia op 1 februari 2003 na een ruimtereis van twee weken terugkeerde naar Aarde. Het bleken de allerlaatste seconden van de Columbia te zijn, want het ruimteveer spatte uiteindelijk in de lucht uit elkaar, terwijl die duizenden mensen erop zaten te kijken.