Antwerpen

Wat online stoerdoenerij op Tiktok is dinsdag uitgemond in een stevige knokpartij in een appartement aan het Stuivenbergplein. Enkele ‘Vlaamse Tsjetsjenen’ vielen binnen bij de intussen beruchte Antwerpse rapper Para Turk en deelden rake klappen uit. “Wie laatst lacht, best lacht”, waarschuwt Para Turk op sociale media.