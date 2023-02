De tv-kijkers in Rusland moeten zich dinsdagavond toch even verslikt hebben. Een van de belangrijkste militaire bloggers van het land verklaarde op de staatsomroep dat 40 procent van de Russische paracommando’s is gesneuveld. Sinds enkele weken heeft het Kremlin een nieuwe communicatiestrategie om lichte kritiek toe te laten en wat tegenslagen te bekennen. Maar wat nu gebeurt, was niet de bedoeling.