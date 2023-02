RWDM haalt op slotdag van wintermercato nog vier spelers (onder wie de zoon van de voorzitter)

RWDM versterkte zich op de slotdag van de wintertransfermarkt nog met vier spelers. Romildo Del Piage de Souza en Sebastian Joffre werden definitief overgenomen van zusterclub Botafogo, Niko Hämäläinen kwam op huurbasis over van Queens Park Rangers, terwijl Niklo Dailly werd weggeplukt bij KV Mechelen.

Nadat RWDM eerder deze maand al William Klaus (Botafogo FR) en Camilo Reijers de Oliveira (Olympique Lyon) aantrok, volgden er op de slotdag van de wintertransfermercato nog twee spelers uit het Textor-netwerk: zowel Romildo Del Piage de Souza als Sebastian Joffre werd definitief overgenomen van Botafogo.

Del Piage, een 22-jarige middenvelder, tekende een contract tot 2025 in het Edmond Machtensstadion, terwijl de 23-jarige Boliviaans-Amerikaanse aanvaller Sebastian Joffre tot midden 2024 werd vastgelegd. Joffre is overigens geen onbekende in Molenbeek. Vorig seizoen werd hij al voor een half seizoen gehuurd van Crystal Palace, nog een andere club waar John Textor aandelen heeft. Joffre kwam toen niet verder dan de beloftenploeg.

Fins international

Met Niko Hämäläinen trok RWDM ook een huurling aan. De 25-jarige linksback, die in 2019 debuteerde als Fins international, wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Queens Park Rangers. Hämäläinen staat evenmin los van het Textor-netwerk, want in 2022 leende QPR hem uit aan Botafogo.

Tot slot is er nog Niklo Dailly, de zoon van voorzitter Thierry. De 21-jarige aanvaller, die zijn opleiding genoot bij onder andere Anderlecht en Gent, komt over van KV Mechelen en ondertekende een contract tot 2025 bij RWDM.