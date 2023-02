Walter (59) was twee weken vermist, nu laat hij zijn familie weten dat hij in orde is: “We weten niet of hij terugkomt”

Mol

Walter Cambré, de 59-jarige man uit Mol-Millegem die sinds 16 januari vermist is, heeft zijn familie in een brief laten weten dat hij in orde is en dat hij in het buitenland zit. Waar hij precies is, weet de familie niet, maar de brief is afgestempeld in Frankrijk. “We zijn opgelucht dat hij nog leeft, maar tegelijkertijd zijn we ongerust omdat we niet weten of hij nog terugkomt”, reageert zijn dochter Katrien.