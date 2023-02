De VDAB-lijst met knelpuntberoepen is weer wat langer geworden en telt nu al 234 beroepen waarvoor vacatures moeilijk of niet ingevuld geraken. Maar waarom is het voor sommige jobs zo moeilijk personeel te vinden? Vier ‘knelpuntberoepers’ getuigen: “Sommigen vinden het misschien luguber, voor mij is dit een droomjob.”