Universiteit Antwerpen onderzoekt eerste mogelijk geval van fraude met AI bij paper

“Ik kan bevestigen dat we momenteel een geval onderzoeken waar een sterk vermoeden is dat er door een student gebruik werd gemaakt van ChatGPT”, zegt Peter De Meyer, woordvoerder van de Universiteit Antwerpen. “Voor alle duidelijkheid: het wordt nog onderzocht. Het zou ook kunnen dat het niet het geval is.”

ChatGPT, een chatbot die op basis van artificiële intelligentie hele teksten kan genereren, haalt al langer de krantenkoppen. In New York City bijvoorbeeld nam het stadsbestuur de drastische beslissing om de toegang tot ChatGPT te blokkeren op de netwerken en laptops in het schoolsysteem van de stad, het grootste van het land. Want wat houdt leerlingen anders tegen om hun huiswerk te laten maken door de populaire chatbot?

Aanpassing reglement

Andere Vlaamse universiteiten kunnen momenteel niet bevestigen dat er gelijkaardige onderzoeken lopen. Maar bekijken wel hoe ze in de toekomst met de technologie moeten omgaan. “Mogelijk zullen we maatregelen moeten nemen om dit te detecteren, want het kan absoluut niet de bedoeling zijn dat je een thesis, paper of delen ervan door ChatGPT laat schrijven”, klinkt het bij de Vrije Universiteit Brussel. Ook de UHasselt en de UGent bekijken de impact ervan. “We willen tegelijkertijd benadrukken dat we oog hebben voor de opportuniteiten van dergelijke systemen. Medewerkers van de afdeling Onderwijskwaliteitszorg werken op dat vlak samen met AI-specialisten aan concrete onderwijstips voor de UGent-lesgevers”, zegt Stephanie Lenoir van de UGent.

De UAntwerpen werkt al enige tijd aan concrete stappen. “Wij gaan alle evaluatievormen bekijken”, zegt De Meyer. “Bij een mondeling examen is de kans op het gebruik van artificiële intelligentie bijvoorbeeld niet zo groot. Maar als de enige evaluatievorm een paper is, dan bestaat de kans weer wel”, zegt hij. “We gaan daarom bekijken of die evaluatievormen moeten bijgeschaafd worden. Moet er bijvoorbeeld een mondeling gedeelte gekoppeld worden aan een paper?”

De Antwerpse universiteit zal in het examenregelement ook duidelijk vermelden dat vormen van ‘ghostwriting’ als vorm van fraude gelden. “Daar staan uiteraard sancties op. Wanneer bewezen kan worden dat een student AI gebruikte, volgt een straf”, klinkt het. Zulke aanpassingen zullen wel nog niet voor dit academiejaar zijn. “De vorm van examinatie moet altijd op voorhand aan studenten meegedeeld worden. We kunnen die niet zomaar in de loop van het academiejaar aanpassen.”

Milder in het middelbaar

Het Gemeenschapsonderwijs pakt het op een andere manier aan. “Wij willen het eerder vanuit een positieve aanpak bekijken. Onze pedagogische dienst heeft een handleiding opgesteld voor leerkracht over hoe ze er mee moeten omgaan. Je kan artificiële intelligentie niet wegdenken. Je kan het ook niet verbieden, want het is heel moeilijk op te sporen en het gebruik ervan te bewijzen. Dus willen we het eerder koppelen aan de lessen mediawijsheid”, zegt woordvoerder David Janssens. (sgg)