Samsung stelt nieuw topmodel voor: “Rolls-Royce onder de smartphones, maar tijdperk van grote vernieuwingen ligt al even achter ons”

Samsung heeft in San Francisco zijn langverwachte nieuwe reeks Galaxy S23-smartphones voorgesteld. Dat gebeurde op het eerste Samsung Unpacked-event met livepubliek in drie jaar. Liefhebbers mogen zich verlekkeren op toestellen met schermen van 6.8 inch, camera’s met 200 megapixels en prijzen van 1.400 euro en meer. “Hun vlaggenschip is de Rolls-Royce onder de smartphones.”