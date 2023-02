Welkom Wolf filmt wolf op rooftocht: “Wolven zorgen duidelijk voor elkaar”

Prikkeldraad is duidelijk geen obstakel voor de wolf en ook niet voor everzwijnen. Zoveel is af te leiden uit de beelden die Welkom Wolf schoot. Gezwind kruipen ze onder de draad door. “Wat fascinerend is, is dat de wolf - die duidelijk zo vol zit als iets - toch nog een stuk vlees meeneemt voor een ander lid van de roedel. Waarom, daar hebben we het raden naar. Maar toch schoon dat de ene voor de andere zorgt.”Twee dagen later komt dezelfde wolf nog een keertje terug om de overschot op te eten. “Ook dat is normaal. Wolven hebben per dag tussen de 3 en 4 kilogram vlees nodig. Maar als ze een paar dagen niet gegeten hebben, kunnen ze zich volstouwen. De rest laten ze dan liggen om het een paar dagen later, als er opnieuw plaats is in die maag, op te eten.” (mm)