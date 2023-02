Cel Vermiste Personen zet pop in bij zoektocht naar vermiste Imane (25)

In Zemst heeft de Cel Vermiste Personen woensdag een pop ingezet in de zoektocht naar Imane, de 25-jarige vrouw uit Eppegem die in de nacht van zaterdag op zondag in de Zenne is gevallen. Met die pop werd gepoogd om het traject na te bootsen dat het lichaam van de vrouw zaterdagnacht mogelijk heeft afgelegd. De voorbije dagen is een groot deel van de Zenne en een zijarm van de rivier doorzocht, maar dat heeft voorlopig geen succes opgeleverd.

Twee getuigen zagen de vrouw zaterdagnacht rond 1 uur met haar fiets aan het jaagpad in Eppegem in de Zenne vallen. De hele verdere nacht en zondag werd daarop naar de vrouw gezocht, zonder succes. Een nieuwe zoekactie dinsdag, tot in Boom, en woensdagvoormiddag in een zijarm van de Zenne, leverde evenmin succes op.

Woensdagnamiddag werd daarom een experiment uitgevoerd met een pop met hetzelfde gewicht en afmetingen als het slachtoffer. Die werd kort na 16 uur in het water gelaten, op een moment dat de omstandigheden van getijden en de stroming gelijkaardig waren als op het moment van het ongeval. De pop werd over een grote afstand meegesleurd, en kwam uiteindelijk vast te zitten ter hoogte van de sluis waar de omleiding van de Zenne in de originele Zenne komt, een plek waar al herhaaldelijk werd gezocht.

“Dat traject komt overeen met wat door onderzoek werd vastgesteld werd na het ongeval”, klinkt het bij de Cel Vermiste Personen. “Er zijn op die locatie heel wat diepteverschillen in het water, en het lichaam kan vast komen te zitten op de plekken waar het dieper is.”

Woensdagavond wordt verder geobserveerd of de pop zich nog verder verplaatst als het opnieuw hoogtij wordt. Als de pop zich niet verplaatst, bestaat de kans dat het lichaam zich inderdaad aan de sluis bevindt en zal daar donderdag opnieuw gezocht worden.