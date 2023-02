Vader van Fabio Silva wil ‘leugens’ over vertrek bij Anderlecht weerleggen: “Als een huwelijk niet meer werkt, moet je scheiden”

Hoe je het ook draait of keert: Anderlecht verloor in januari zijn beste spits. Fabio Silva (20) verbrak zijn huurcontract en trok naar PSV. De Portugees raakte bij RSCA zijn motivatie kwijt en er was sprake van een discussie met coach Brian Riemer. Daarom wil Jorge Silva (47), Fabio’s vader, nu hun kant van het verhaal vertellen. “Ik aanvaard niet dat er leugens over mijn zoon worden verteld.”