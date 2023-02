Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil de komende weken een stikstofakkoord op zak hebben. Nu ook volgens experten de toekomst van de luchthaven van Zaventem in gevaar komt door het uitblijven van dat akkoord, is dat dringend nodig, vinden ook veel partijen. Maar of dat ook gaat lukken, is een andere zaak.