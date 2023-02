Na catastrofe op deadline day: Anderlecht wil via de FIFA alsnog linksback Harry Toffolo halen (of een schadevergoeding krijgen)

Volgens paars-wit was er een akkoord tussen de clubs over een uitleenbeurt tot juni. Daarom zakte Toffolo ook naar België af voor een medische keuring, waarna hij zijn contract ondertekende. Maar uiteindelijk dropten de Engelsen de deal nog omdat een andere linksback op de sukkel is met een blessure. Ze dachten dat te kunnen doen aangezien ze nog geen huurovereenkomst hadden ondertekend, maar bij Anderlecht zwaaien ze met e-mails waaruit blijkt dat Forest akkoord ging met de voorwaarden. Voldoende voor de Brusselaars om er bij de FIFA een zaak van te maken. Toffolo alsnog binnenhalen zal niet evident zijn, maar als de Wereldvoetbalbond Anderlecht juridisch in het gelijk stelt, is een schadeclaim eventueel wel al mogelijk.

Pittig detail in dit verhaal is de voorgeschiedenis tussen beide clubs. Anderlecht schakelde Nottingham Forest in 1984 uit in de halve finales van de UEFA Cup, maar achteraf bleek dat het de Spaanse scheidsrechter in de terugmatch had omgekocht.