Average Rob, Acid en 2DEZIT vallen in de prijzen op De Jamies

In De Grote Post in Oostende zijn woensdagavond De Jamies uitgereikt, de Vlaamse online video awards. Onder meer Average Rob, Acid en de fictiereeks 2DEZIT vielen in de prijzen tijdens de geanimeerde awardshow in het kader van Filmfestival Oostende.

De bekendste online contentmakers, andere BV’s, opkomend talent en hun fans kwamen samen voor de uitreiking van De Jamies. Heel wat talenten werden door het publiek en de vakjury geëerd met een Award. De awardshow vond voor de derde keer plaats en is een initiatief van creatief bureau Hurae en Filmfestival Oostende.

Clémentine Caron werd bekroond als Opkomend Talent. Vexx (Vince Okerman) ging naar huis met de Quarter Life Achievement award. Dj Michael Amani ontving de award voor Beste Dans & Muziek. De webserie 2DEZIT sleepte de Fictie-prijs in de wacht. Average Rob won in de categorie ‘lifestyle’.

Joffrey Anana, ook bekend als Afro Belg, kreeg het beeldje voor comedy. Twoosie mag zichzelf de beste streamer op Twitch noemen. Jonatan Medart zorgde voor een emotioneel moment met de beste video van het jaar. Zijn coming-outvideo bracht veel teweeg bij zijn kijkers en bij het publiek in de zaal. Voor de derde keer ontving Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid, de publieksprijs voor beste content creator van het jaar.

De makers van de show zorgden voor heel wat verrassingen. Zo werden er pannenkoeken uitgedeeld en meeuwen geïmiteerd. Opvallend was ook de uitreiking van de prijs voor Beste Nimcel (niche internet micro celebrity). In die gloednieuwe categorie deelden alle genomineerden de award en ontvingen ze elk een medaille. Een fanfare maakte op het podium het feest compleet. “In deze categorie is kiezen verliezen. Iedere nimcel spreekt zijn/haar/hun eigen niche aan met een welbepaalde expertise. Uitzonderlijk besliste de vakjury om alle genomineerden een prijs te geven”, aldus juryvoorzitter Vincent Schroeven.

De awarduitreiking werd gehost door radiopresentatoren Laura Govaerts en Manu Vanacker en kon live worden gevolgd op VRT MAX en YouTube. Voor het uitreiken van de beeldjes in de vorm van een gouden duim werden de presentatoren vergezeld door onder meer Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle, Natali Broods (master van Filmfestival Oostende), Birgit Van Mol, Matteo Simoni, Joke De Bruyn, regisseur Charlie Dewulf, Jamie-Lee Six en Elias Verwilt. “FFO zet volop in op jongeren. Met de premières van reeksen zoals Hacked2, De Studio’s en Liefdestips aan mezelf bouwden iedere avond de jongeren een groot feestje. Ook De Jamies is een belangrijke pijler in die werking: zo staan we midden in wat er leeft bij jongeren en zetten we mee het talent van morgen in de kijker”, besluit festivaldirecteur Peter Craeymeersch.