Aardgasverbruik van Belgische gezinnen vorig jaar met een vijfde gedaald

Het aardgasverbruik van de Belgische gezinnen en kleine ondernemingen is vorig jaar met een vijfde gedaald. Dat blijkt woensdag uit cijfers van gasnetbeheerder Fluxys. Reden is waarschijnlijk het feit dat de Belgen de verwarming minder hoog zetten en minder warm water gebruikten, klinkt het.

In 2022 verbruikten de gezinnen en kmo’s 81,7 terawattuur (TWh) aardgas, een daling met 19,74 procent tegenover een jaar eerder (101,8 TWh). De cijfers houden volgens Fluxys geen rekening met temperatuurverschillen. Toch wijst de gasnetbeheerder erop dat de gasconsumptie tussen augustus 2022 en december 2022 beduidend lager lag dan de jaren ervoor bij gelijke temperaturen. “Dit komt waarschijnlijk door het gedrag van de verbruikers, die de thermostaat lager zetten en/of minder warm water verbruikten”, klinkt het.

Ook in de industrie daalde het aardgasverbruik sterk, wat volgens Fluxys te wijten is aan “een moeilijkere economische situatie vanwege de evolutie van de prijzen”. Het verbruik daalde met 16,5 procent, van 46,6 terawattuur in 2021 tot 38,9 terawattuur vorig jaar.

De aardgasprijzen stegen vorig jaar tot ongeziene hoogten vanwege de oorlog in Oekraïne en de daaraan gelinkte stopzetting van de gasleveringen door Rusland. Daardoor steeg het aantal operaties met schepen met vloeibaar aardgas lng in de Fluxys-terminal in Zeebrugge bovendien sterk, klinkt het woensdag nog. In 2022 ging het om 321 operaties, tegenover 181 in 2021. De losoperaties zijn vorig jaar verdrievoudigd.