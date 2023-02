Matchwinnaar Bart Nieuwkoop rekent zich nog niet rijk, maar zag winning goal wel ‘lekker binnenvallen’: “We hebben dat al vaak gezegd tegen Lapoussin”

Met een heerlijke kopbal bezorgde Bart Nieuwkoop Union in het slot alsnog een mooie 1-0 overwinning tegen Antwerp in de halve finale van de Croky Cup. Een goeie uitgangspositie voor de terugwedstrijd, al is er volgens Bart Nieuwkoop nog helemaal niks beslist.

“Mijn kopbal? Ja, die viel wel lekker binnen”, glunderde Bart Nieuwkoop na de wedstrijd. “Het was een lekker gevoel, dat is zeker. We hebben al vaak gezegd tegen Loïc (Lapoussin, red.) dat hij de bal moet chippen richting de tweede paal. Hij deed dat eerder al tegen Club, en ook nu pakte het goed uit.”

Op het knappe doelpunt na was er vrij weinig te beleven in het Dudenpark. “We speelden allebei een erg tactische wedstrijd”, weet Nieuwkoop. “We stonden goed georganiseerd en speelden heel geduldig. Voor ons was het zake om geconcentreerd te blijven: ze hebben in elke linie enorm veel kwaliteiten. Ik denk niet dat ze naar hier kwamen voor een gelijkspel, ze wilden ons gewoon uit onze tent lokken om de ruimtes te kunnen benutten. We bleven geduldig, en dan is het extra mooi dat je uiteindelijk nog kan winnen.”

Rangers-scenario vermijden

Ondanks de 1-0 overwinning wil de 26-jarige Nederlander het alleszins nog niet over een eventuele bekerfinale hebben. “Deze uitslag zegt nog helemaal niets over onze kansen om door te stoten. We speelden eerder dit seizoen al op Antwerp en we hadden het daar erg moeilijk (4-2, red.). In hun stadion kan het spoken, dus we zullen heel erg goed moeten zijn om door te kunnen gaan. Terugwedstrijden zijn altijd moeilijk, kijk maar naar onze uitschakeling tegen Rangers in de Champions League. Toen wonnen we de heenwedstrijd zelfs met 2-0, nu is onze voorsprong nog kleiner. We zullen op ons best moeten zijn”, besluit de wingback.