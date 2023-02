Pakt Erik ten Hag straks zijn eerste trofee? Manchester United stoomt door naar de finale van de League Cup

Met doelpunten van Anthony Martial en Fred in de tweede helft heeft Manchester United een comfortabele 2-0-zege geboekt tegen Nottingham Forest, nadat het ook de heenmatch in de halve finales van de League Cup met 0-3 had gewonnen. Op 26 februari speelt Manchester United tegen Newcastle de finale van de League Cup. Pakt de Nederlandse coach Erik ten Hag dan zijn eerste prijs voor de Muncunians?

Aanwinst Wout Weghorst had in de heenmatch gescoord en deed dat kunststukje bijna over. In een eerste helft met weinig kansen kopte hij een voorzet van Casemiro tegen de paal.

United-manager Erik ten Hag bracht in de tweede helft topschutter Marcus Rashford, Jadon Sancho en Martial in om de wedstrijd te beslissen en dat rendeerde. Martial scoorde in de 73ste minuut de 1-0. De Franse aanvaller is terug na vier wedstrijden afwezigheid en is welgekomen, zeker nu Ten Hag Christian Eriksen de komende maanden moet missen.

De Braziliaan Fred zorgde drie minuten later voor de kers op de taart door de bal bij de tweede paal binnen te tikken.