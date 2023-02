Opvallende aanwezig tijdens Union-Antwerp: Dante Vanzeir moet wachten op groen licht voor reis naar Amerika

Dante Vanzeir (24) was een aandachtige toeschouwer tijdens Union-Antwerp (1-0). De transfer van de spits naar NY Red Bulls is rond, maar er is nog wat papierwerk alvorens hij naar Amerika kan afreizen.

Union incasseert ruim vijf miljoen euro voor Dante Vanzeir, die in 91 matchen bij de vicekampioen 48 goals en 21 assists telt. Hij legde al zijn medische testst af voor NY Red Bulls – dat deed hij in Europa. Het enige dat nog in orde gebracht moet worden is het nodige papierwerk om in Amerika aan de slag te kunnen als buitenlander. Een formaliteit: het is wachten op groen licht om af te reizen.

Vanzeir had dus nog de tijd om te komen kijken naar Union-Antwerp en hij deed dat met veel plezier. Hij kwam vurig supporteren. Een gebaar dat de ploegmaats apprecieerden. Eerder deze week nam hij afscheid op het oefencomplex