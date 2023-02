In een grote anticorruptiezaak zijn Oekraïense speurders binnengevallen bij de miljardair die president Zelenski aan de macht hielp, bij een ex-minister en bij het hoofd van de belastinginspectie in Kiev. Oekraïne is het meest corrupte land in Europa, maar als het zijn vaste voornemen wil waarmaken om EU-lid te worden, dan moet het dringend komaf maken met zijn lange sjachertraditie.