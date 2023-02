Rusland plant offensief rond 24 februari, denkt Oekraïense defensieminister

“We denken dat de Russen iets zullen proberen te doen rond 24 februari.” Dat heeft de Oekraïense minister van Defensie gezegd in een interview op de Franse tv. Met de eerste verjaardag van de invasie in het vooruitzicht, bereiden de Oekraïners zich voor op een grootschalig Russisch offensief.

Op 23 februari viert Rusland zijn leger met de ‘Dag van de verdedigers van het vaderland’, de dag nadien zal het een jaar geleden zijn dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen en de oorlog er losbarstte. “Aangezien zij in symboliek leven, denken we dat ze iets zullen proberen te doen” rond die datum, zei defensieminister van Oekraïne Oleksii Reznikov woensdagavond op televisiezender BFMTV.

“We onderschatten onze vijand niet”, aldus Reznikov. Volgens de minister zijn 500.000 Russische soldaten gemobiliseerd.

In september had Russisch president Vladimir Poetin aangekondigd dat 300.000 dienstplichtigen gemobiliseerd werden om de “territoriale integriteit” van hun land te waarborgen, maar volgens Reznikov zouden in werkelijkheid weleens een pak meer troepen naar Oekraïne gestuurd kunnen zijn. “Officieel kondigden ze er 300.000 aan, maar als wij de troepen aan de frontlinies zien, zijn het er volgens onze evaluaties veel meer.”

Oosten en zuiden

De Oekraïense defensieminister denkt dat de Russen mogelijk een “tweeledig offensief gaan proberen: de Donbas (in het oosten, red.) en het zuiden”. Kiev bereidt zich voor op dat scenario, onder meer door extra wapens te vragen aan de NAVO-bondgenoten. Reznikov was in Frankrijk om wapenleveringen te bespreken met de Franse defensieminister en ondertekende een akkoord om bijkomende luchtafweerradars te verkrijgen.

“We zeggen aan onze partners dat ook wij zo snel mogelijk klaar moeten staan”, aldus de minister op BFMTV. “Daarom hebben we wapens nodig om de vijand in bedwang te houden.” Volgens Reznikov zullen de Oekraïense bevelhebbers proberen om “het front te stabiliseren en een tegenoffensief voor te bereiden”. De Oekraïense troepen “mogen het initiatief” van de laatste maanden niet verliezen, want “in de oorlog bepaalt het initiatief alles”.

Intensere gevechten

Er wordt al even gevreesd dat Rusland een “lenteoffensief” zal uitvoeren. Het Amerikaanse Institute for the Study of War verklaarde onlangs nog dat Moskou zou kunnen proberen om “beslissende actie te ondernemen” en een “groot offensief” in het oosten te lanceren. Ook de Oekraïense inlichtingendiensten verklaarden dat Poetin zijn troepen heeft bevolen om de Donbas in te nemen voor het einde van de lente.

Oekraïens viceminister van Defensie Hanna Malyar zei dat nog steeds intense gevechten plaatsvinden in de Donbas, waar de Russen Bakhmoet en Lyman proberen te veroveren. “Russische troepen proberen actief de grenzen van de regio’s Donetsk en Loehansk te bereiken”, aldus Malyar. President Volodimir Zelenski verklaarde woensdagavond dat er “een zekere toename” is in de “offensieve acties van de bezetters aan het front, in het oosten van ons land”. “De situatie is nog ernstiger aan het worden.”

Doel: heel Oekraïne

Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg verklaarde maandag dan weer niet te geloven dat Poetin zich zal beperken tot het oosten. “Ze zijn actief nieuwe wapens en meer munitie aan het verzamelen. Ze drijven daarvoor hun eigen productie op, maar verwerven ook meer wapens van andere autoritaire staten zoals Iran en Noord-Korea. En bovenal hebben we geen teken gezien dat president Poetin zijn algemene doel van deze invasie heeft veranderd: de controle overnemen over een buurland, Oekraïne.”