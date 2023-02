Heel de dag parkeren zonder geldig ticket? Dat kost je dan 132 euro

Wie in de Antwerpse binnenstad geen parkeerticket koopt, bijvoorbeeld omdat je hoopt dat er toch niet gecontroleerd wordt, riskeert meerdere parkeerretributies van 44 euro per dag.

Dat bevestigt de stad Antwerpen, nadat er op sociale media verhalen opdoken van mensen die in de historische binnenstad parkeerden, geen ticket kochten, en nadien voor meer dan honderd euro aan parkeerretributies in de bus vonden.

“Wie langs de openbare weg parkeert en geen parkeerticket koopt, riskeert bij een controle een parkeerretributie”, legt Dirk Delechambre uit, de woordvoerder van de stad Antwerpen. “Maar die retributie verloopt vervolgens na 5 uur.”

“Heb je de pech dat er op diezelfde plek na 5 uur een tweede keer wordt gecontroleerd, zal dat een tweede retributie opleveren, en mogelijk een derde wanneer ook die termijn afloopt.” Omdat er in Antwerpen scanauto’s rondrijden om aan een hoog tempo het betalend parkeren te controleren, is het geen vergezocht scenario dat er in sommige straten meerdere keren per dag wordt gecontroleerd.

© Joris Herregods

Voor veel mensen is het fors schrikken, wanneer ze voor één en dezelfde dag parkeren op dezelfde plek 2 of – wanneer ze érg veel pech hadden – 3 retributies in hun brievenbus vallen. Jaren geleden was het principe van betalend parkeren dat, wanneer je niet betaalde, je bij een controle het zogenaamde “dagtarief” kreeg aangerekend.

“Maar dat principe is niet meer van kracht. In de historische binnenstad mogen bezoekers met een parkeerticket sowieso maar 3 uur lang parkeren”, aldus nog Delechambre. Een ticket voor 3 uur kost er 11,4 euro, het betalend parkeren loopt er van 9u ’s ochtends tot 10u ’s avonds.

Gent

Ook in sommige buurten in Gent riskeer je meerdere retributies van 40 euro, wanneer je daar urenlang langs de openbare weg geparkeerd staat en geen parkeerticket neemt. “Onze retributies zijn 3 uur geldig”, zegt de woordvoerder van schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Word je na 3 uur opnieuw gecontroleerd, riskeer je effectief opnieuw een parkeerretributie, en 3 uur later nog één.” (wer)