Loïs Openda lijdt tweede nederlaag van het seizoen met Lens, Philippe Clement en Monaco zetten opmars verder

Op de 21e speeldag in de Ligue 1 heeft Lens woensdag een tweede nederlaag dit seizoen geleden. Het verloor met 0-1 van Nice. Gaetan Laborde scoorde in de 57e minuut. Acht minuten later mocht Lois Openda invallen, maar hij kon de scheve situatie niet meer rechttrekken.

In de stand zakte Lens naar de tweede plaats, op zes punten van Paris Saint-Germain, dat 1-3 won in Montpellier, maar wel sterspeler Kylian Mbappé na 21 minuten geblesseerd zag uitvallen. Marseille, dat 0-2 won in Nantes, is de nieuwe nummer twee, met één punt meer dan Lens.

Philippe Clement volgt met Monaco op de vierde plaats, na een 3-2 overwinning tegen Auxerre. Clement hield Eliot Matazo een hele wedstrijd op de bank.

© EPA-EFE

Arthur Theate en Jeremy Doku dienden Straatsburg een 3-0 nederlaag toe met Rennes. Theate startte in de basis en werd zeven minuten voor tijd gewisseld. Acht minuten eerder was Doku op het veld gekomen. Bij Straatsburg stond Matz Sels in doel.

Brecht Dejaegere was kapitein bij Toulouse, dat 4-1 won van Troyes. Zes minuten voor tijd gaf hij de aanvoerdersband door. Maximiliano Caufriez speelde wel een volledige wedstrijd voor Clermont, dat 0-0 gelijkspeelde op het veld van Rijsel.