Depot van Mestdagh-supermarkten in Gosselies geblokkeerd, aantal winkels dicht

Het logistiek centrum van de Mestdagh-supermarkten in Gosselies is sinds woensdagavond geblokkeerd. Een aantal winkels zal donderdag de deuren niet openen, zo werd vernomen bij de christelijke vakbond.

Door de blokkering van het depot zullen er donderdag geen leveringen vertrekken naar de winkels, zegt de vakbond. De actie was aangekondigd, nadat sociaal overleg woensdag geen resultaat had opgeleverd.

Er is sociale onrust sinds de recente overname van 86 Mestdagh-supermarkten door de Franse groep Intermarché. De vakbonden maken zich onder meer zorgen over het franchisemodel dat Intermarché geleidelijk wil uitrollen in de overgenomen winkels, waardoor de werknemers onder een ander paritair comité zouden vallen en hun loonvoorwaarden dus gewijzigd zouden zien.