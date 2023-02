Sligro wil omzet van overgenomen Metro-winkels tegen 2026 weer op peil

De omzet van de negen Metro-winkels in ons land die de Nederlandse horecagroothandel Sligro eind vorig jaar overnam, moet tegen 2026 weer op het originele peil liggen. Dat blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf dinsdag heeft gepresenteerd. De Nederlanders schatten dat de omzet tegen eind dit jaar op 70 procent van de originele omzet zal liggen, en in het laatste kwartaal van 2024 op 90 procent.

In de periode 2024-’25 plannen de Nederlanders 1,5 miljoen euro per winkel te investeren, met vanaf 2026 over drie jaar nog eens een investering van 30 miljoen euro.

De negen winkels zijn sinds midden januari allemaal weer heropend, onder de Sligro-vlag. De Metro-winkel in Evergem gaat verder als een vestiging van Horeca Van Zon, maar Sligro was al voor de Metro-overname in die gemeente nabij Gent een nieuwe bezorglocatie aan het bouwen. Die moet dit voorjaar de deuren openen.

Met de Metro-overname groeit Sligro van drie naar twaalf zelfbedieningsvestigingen, wat schaalvoordelen en mogelijkheden tot verdere optimalisatie van de dienstverlening betekent. Die combinatie van bestaande activiteiten met de Metro-winkels is een “basis voor een financieel gezonde en groeiende Belgische organisatie”, klinkt het in de presentatie. Het marktaandeel van Sligro in België lag, voor de overname, op 2,6 procent.

Eerder raakte al bekend dat Sligro 47 miljoen euro bood voor de overgenomen vestigingen, maar daarnaast werd ook 2 miljoen betaald voor de voorraden. Voor dit jaar houdt het bedrijf rekening met een operationeel verlies van zowat 20 miljoen euro. Voor de gerechtelijke reorganisatie boekte Metro een jaaromzet van ongeveer 300 miljoen euro.

Tegen de overname van de Luikse winkel werd beroep aangetekend door de West-Vlaamse concurrent Horeca Totaal. Het beroep gaat ook over de winkel in Middelkerke, waar Horeca Totaal het pesoneel wil overnemen. De Antwerpse ondernemingsrechtbank zou zich nog deze maand uitspreken over dat beroep.

In de eerste helft van dit jaar moet ook de formele goedkeuring volgen van de Mededingingsautoriteit. Die verleende eerder al “een onvoorwaardelijke beslissing tot ontheffing”.

De winst van het hele bedrijf is in 2022 bijna verdubbeld, door het verdwijnen van de coronabeperkingen. Sligro zag tegelijkertijd ook de kosten sterk oplopen door de hoge inflatie, maar wist de hogere inkoopprijzen voor een deel weer door te berekenen aan klanten. Onder de streep hield het bedrijf 39 miljoen euro over. De omzet bedroeg een kleine 2,5 miljard.