Sociale partners roepen Vlaamse regering op tot meer samenwerking met andere regeringen

Vakbonden en werkgevers roepen de Vlaamse regering op tot meer samenwerking met het federale niveau en de andere gemeenschappen en gewesten in ons land. Dat staat in een oproep van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), een overlegorgaan van vakbonden en werkgevers die de Vlaamse regering en het parlement adviseren over het sociaal-economisch beleid.